Вавринка выиграл 150-й матч «Мастерса», чтобы сразиться с Хачановым в Монреале

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выиграл 150-й матч на турнирах серии «Мастерс 1000». Юбилейная победа состоялась в первом круге соревнований в Монреале. Вавринка в двух сетах обыграл Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Вавринка 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Димитров подал 2 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 6-4 в пользу Вавринки.
За выход в третий круг «Мастерса» в Монреале Вавринка сыграет с шестой ракеткой турнира – россиянином Кареном Хачановым.
Действующим победителем канадского «Мастерса» является испанец Рафаэль Надаль, который в финале турнира 2018 года нанёс поражение греческому теннисисту Стефаносу Циципасу – 6:2, 7:6 (7:4).
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