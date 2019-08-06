Шарапова в трёх партиях уступила Контавейт на турнире Premier в Торонто

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (16) нанесла поражение россиянке Марии Шараповой (WC) в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 4:6, 6:3, 6:4. Мария вела с брейком во втором сете — 2:1, а при счёте 2:2 у неё было 5 брейк-пойнтов, включая тройной.
Матч продлился 2 часа 41 минуту. Шарапова 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 1 эйс, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
Следующей соперницей Анетт станет либо американка Винус Уильямс, либо испанка Карла Суарес-Наварро.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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