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Шарапова в трёх партиях уступила Контавейт на турнире Premier в Торонто

Шарапова в трёх партиях уступила Контавейт на турнире Premier в Торонто
Теннис / WTA 0

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (16) нанесла поражение россиянке Марии Шараповой (WC) в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 4:6, 6:3, 6:4. Мария вела с брейком во втором сете — 2:1, а при счёте 2:2 у неё было 5 брейк-пойнтов, включая тройной.

Матч продлился 2 часа 41 минуту. Шарапова 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 1 эйс, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Анетт станет либо американка Винус Уильямс, либо испанка Карла Суарес-Наварро.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

06 августа 2019 года, вторник. 02:10 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Мария Шарапова
81
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
1 : 2
Анетт Контавейт
19
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
6 3 4
4 6 6
           
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Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступить в Америке.
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