Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарапова: продолжаю работать, чтобы вернуть уверенность и физическую форму

Шарапова: продолжаю работать, чтобы вернуть уверенность и физическую форму
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от эстонки Анетт Контавейт со счётом 6:4, 3:6, 4:6 в первом круге турнира в Торонто (Канада).

Уроженка Нягани вела с брейком во втором сете — 2:1, а при счёте 2:2 у неё было 5 брейк-пойнтов, включая тройной.

«Я продолжаю работать над тем, чтобы вернуть уверенность и физическую форму. Я ещё не набрала нужных кондиций, но надеюсь, что это не за горами.

Не бывает идеальных сценариев. Мне придётся встретиться с сильными игроками, и всегда нужно показывать свой лучший теннис. Просто нужно время, чтобы снова обрести уверенность в себе", — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Контавейт станет либо американка Винус Уильямс, либо испанка Карла Суарес-Наварро.

Шараповой больше не нужен Хогстедт? Что привело её к расставанию с тренером
Швед научил Марию побеждать на грунте, а та в своей книге назвала его болтуном. Они снова стали работать вместе, но разрыв был неизбежен.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент