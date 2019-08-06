Шарапова: продолжаю работать, чтобы вернуть уверенность и физическую форму

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от эстонки Анетт Контавейт со счётом 6:4, 3:6, 4:6 в первом круге турнира в Торонто (Канада).

Уроженка Нягани вела с брейком во втором сете — 2:1, а при счёте 2:2 у неё было 5 брейк-пойнтов, включая тройной.

«Я продолжаю работать над тем, чтобы вернуть уверенность и физическую форму. Я ещё не набрала нужных кондиций, но надеюсь, что это не за горами.

Не бывает идеальных сценариев. Мне придётся встретиться с сильными игроками, и всегда нужно показывать свой лучший теннис. Просто нужно время, чтобы снова обрести уверенность в себе", — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Контавейт станет либо американка Винус Уильямс, либо испанка Карла Суарес-Наварро.