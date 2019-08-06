Шарапова будет работать с бывшим тренером Джоковича

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что во время Открытого чемпионата США будет сотрудничать с Риккардо Пьятти — бывшим тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Об этом информирует официальный сайт WTA.

US Open состоится с 26 августа по 8 сентября.

Ранее пятикратная победительница турниров «Большого шлема» рассталась с тренером Томасом Хогстедтом. Она работала с шведским специалистом с января 2011 года по июль 2013-го. В последующие сезоны, до сентября 2017 года, Хогстедт сотрудничал с канадкой Эжени Бушар и американкой Мэдисон Кис.

В марте 2018 года Шарапова прекратила работать с тренером Свеном Грёнефельдом и вновь начала заниматься под руководством Хогстедта.

Напомним, в первом круге турнира в Торонто (Канада) Шарапова проиграла эстонке Анетт Контавейт со счётом 6:4, 3:6, 4:6.