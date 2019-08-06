Хачанов и Медведев являются лидерами посева на St. Petersburg Open
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев возглавят посев на мужском турнире ATP St. Petersburg Open 2019, который пройдёт с 15 по 22 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба соревнований.
На текущий момент Хачанов занимает восьмое место в рейтинге ATP, Медведев — девятое.
На турнир заявились также полуфиналист US Open 2017, экс 10-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо Буста, серб Миомир Кецманович, хорват Борна Чорич, победитель трёх ТБШ швейцарец Стэн Вавринка.
Среди других участников — победитель St. Petersburg Open 2010 Михаил Кукушкин, финалист Кубка Кремля—2018 француз Адриан Маннарино, представитель Казахстана Александр Бублик, который в июле поднялся на высшую в карьере, 71-ю строчку рейтинга ATP.
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