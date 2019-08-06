Чемпионка Уимблдона Халеп признана лучшим игроком WTA по итогам июля
Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования за лучшего игрока июля. Приз достался румынской теннисистке Симоне Халеп.
На награду также претендовали американка Серена Уильямс, представительница Латвии Анастасия Севастова и Джил Тайхман из Швейцарии.
В прошедшем месяце Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. В финале Симона разгромила 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году уроженка Констанцы выиграла первый мэйджор — Открытый чемпионат Франции.
В обновлённом рейтинге WTA от 5 августа румынка занимает четвёртое место.
Ранее Халеп была удостоена высшей государственной награды Румынии — ордена Звезды. Награду ей вручил лично президент страны Клаус Йоханнис.
Халеп выступит на турнире в Ухане
- 6 августа 2019
-
16:56
-
14:55
-
13:35
-
11:59
-
10:32
-
09:20
-
07:21
-
04:56
-
03:12
-
00:50
-
00:30
- 5 августа 2019
-
22:41
-
20:58
-
18:22
-
16:33
-
15:18
-
13:41
-
12:30
-
11:40
-
11:32
-
10:57
-
09:13
-
04:06
-
02:48
- 4 августа 2019
-
23:05
-
22:46
-
20:59
-
19:45
-
18:06
-
16:46
-
15:50
-
14:38
-
14:04
-
12:57
-
12:29
Партнерский контент