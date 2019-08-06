Кирьос рассказал, почему прямо перед матчем с Циципасом играл в пинг-понг

За пару часов до полуфинального матча на турнире в Вашингтоне с греком Стефаносом Циципасом австралиец Ник Кирьос был замечен в шумной компании мальчишек, он играл с ними в пинг-понг. Позже теннисист рассказал об этом эпизоде.

«Я люблю играть в пинг-понг, особенно с детьми. Если в зале отдыха есть ребятишки, почему бы не сыграть с ними. Я, конечно, сделаю это. Пинг-понг — хорошая разминка, которая заставит вас немного вспотеть», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

В полуфинале хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне австралиец обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). А в финале Кирьос нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).



Для 24-летнего Кирьоса, занимавшего в начале прошлой недели 52-е место в рейтинге АТР, это шестой титул в карьере.