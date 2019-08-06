Джокович и Надаль сыграют благотворительный матч в Казахстане

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и 12-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль 24 октября сыграют благотворительный матч в Нур-Султане (Казахстан). Поединок пройдёт в многофункциональном ледовом дворце «Барыс-Арена».



«Противостояние одних из главных теннисистов мира состоится в рамках показательного благотворительного матча. Игру будет принимать «Барыс Арена». На корт Надаль и Джокович выйдут 24 октября. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность», — сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана.



На счету Джоковича 16 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Он первый игрок в истории ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре ТБШ, но и все девять турниров серии Мастерс.

Надаль на данный момент является второй ракеткой мира. За карьеру он одержал 18 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.