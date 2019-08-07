Первая ракетка мира Барти проиграла Кенин во 2-м круге турнира в Торонто

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая на данный момент занимает первую строчку рейтинга WTA, во втором круге хардового турнира в Торонто (Канада) в трёх сетах уступила американце Софье Кенин со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 58 минут.
По ходу встречи Барти выполнила 8 эйсов, против 4 у соперницы. Обе теннисистки совершили по 5 двойных ошибок. Однако Кенин удалось лучше проявить себя в ключевых моментах матча. Американка смогла реализовать 6 из 13-ти брейк-пойнтов, а Барти лишь 4 из 8-ми.
В следующем круге Кенин сыграет с победительницей встречи между Викторией Азаренко (Беларусь) и Даяны Ястремской (Украина).
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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