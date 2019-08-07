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Первая ракетка мира Барти проиграла Кенин во 2-м круге турнира в Торонто

Первая ракетка мира Барти проиграла Кенин во 2-м круге турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая на данный момент занимает первую строчку рейтинга WTA, во втором круге хардового турнира в Торонто (Канада) в трёх сетах уступила американце Софье Кенин со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 58 минут.

По ходу встречи Барти выполнила 8 эйсов, против 4 у соперницы. Обе теннисистки совершили по 5 двойных ошибок. Однако Кенин удалось лучше проявить себя в ключевых моментах матча. Американка смогла реализовать 6 из 13-ти брейк-пойнтов, а Барти лишь 4 из 8-ми.

В следующем круге Кенин сыграет с победительницей встречи между Викторией Азаренко (Беларусь) и Даяны Ястремской (Украина).

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

06 августа 2019 года, вторник. 22:00 МСК
Торонто. 2-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 : 2
Софья Кенин
29
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
7 7 3 4
6 5 6 6
           
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