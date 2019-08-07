Осака и Плишкова в Торонто могут отобрать у Барти звание первой ракетки мира

В Торонто (Канада) продолжается турнир категории Premier с призовым фондом $ 2 830 000. Вчера, 6 августа, австралийка Эшли Барти не смогла выйти в третий круг соревнований, проиграв в трёх сетах американке Софье Кенин со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Таким образом, Барти рискует лишиться звания первой ракетки мира. Возглавить рейтинг WTA могут японка Наоми Осака и Каролина Плишкова из Чехии. Чтобы обойти Барти, Осаке нужно выиграть в Торонто один матч. Во втором раунде Наоми будет противостоять представительница Германии Татьяна Мария. Плишковой требуется добраться до полуфинала соревнований.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс.