Видео: Энди Маррей объясняет партнёру правила тенниса прямо во время матча

На канадском «Мастерсе» Rogers Cup, который проходит в Монреале, британец Энди Маррей и испанец Фелисьяно Лопес в матче первого круга обыграли дуэт Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [11:9].

В первом сете произошёл забавный эпизод. Лопес поймал на ракетку мяч, который летел в аут. После этого Маррей прямо на корте стал объяснять партнёру, почему тот сыграл не по правилам.

Напомним, Маррей набирает кондиции после двух операций на бедре через игру в парных соревнованиях. На первом же турнире он завоевал трофей — в дуэте с Лопесом он победил на Queens Club в Лондоне.

На Уимблдоне Энди сыграл уже в паре с французом Пьер-Югом Эрбером, а на соревнованиях в Вашингтоне его партнёром по дуэту был брат Джейми, экс первая ракетка мира в парном разряде.

Видео доступно на странице ATP Tennis TV в «Твиттере».