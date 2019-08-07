Павлюченкова начала сотрудничать с новым тренером
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на турнире в Торонто работает с новым наставником – канадцем Робом Стекли, сообщил в «Твиттере» журналист Хосе Моргадо.
Ранее специалист тренировал чешку Люси Шафаржову, которая в 2015 году дошла до финала «Ролан Гаррос». С сентября 2018 года по апрель 2019 года он входил в команду канадца Дениса Шаповалова.
Павлюченкова до этого сотрудничала со шведом Йоахимом Нистрёмом.
На старте соревнований в Торонто Павлюченкова одержала волевую победу над белоруской Ариной Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Следующей соперницей Анастасии станет латвийка Елена Остапенко. Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп.
Запись доступна на странице Моргадо в «Твиттере».
Павлюченкова добилась волевой победы над Соболенко на старте турнира в Торонто
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