Тарпищев: игра Шараповой после смены тренера кардинально не изменится

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что смена тренера кардинально не повлияет на игру россиянки Марии Шараповой.

Ранее стало известно, что уроженка Нягани прекратила сотрудничество со шведским специалистом Томасом Хогстедтом. Шарапова будет работать с Риккардо Пьятти — бывшим тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Смена тренера Шараповой в её возрасте — это больше тактико-психологический ход. Люди привыкли друг к другу, много работали вместе — это больше смена психологического фона. Кардинально в игре Шараповой ничего не изменится. Мы знаем, как она двигается, её стиль, технически у Марии всё устаканено», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На текущий момент Шарапова занимает 81-е место в рейтинге WTA.