Серена Уильямс сделала африканский фейс-арт для съёмок в журнале

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и обладательница 38 титулов «Большого шлема» Серена Уильямс стала лицом обложки журнала Essense, она предстала в новом образе. Художник Лаолу Сенбанжо сделал теннисистке грим в африканских традициях.

«Моя самая большая радость в жизни — я занимаюсь именно тем, о чём всегда мечтала. Я хотела всего добиваться сама. Когда ты вкладываешься в себя, это помогает создать уверенность. И тогда ты точно знаешь, независимо от того, получится у тебя или нет, ты сделаешь всё, что потребуется», — приводит слова Серены Essense.

Уильямс примет участие в сентябрьской Неделе моды в Нью-Йорке. Ранее Серена снялась в фотосессии для августовского номера журнала Harper's Bazaar в золотом платье. Кроме того теннисистка возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.