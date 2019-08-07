Бушар подарила болельщику, которому проспорила свидание, билеты на свой матч

Канадская теннисистка Эжени Бушар вновь призналась в любви к социальным сетям. Она продолжает переписку с мужчиной, которому проспорила свидание в 2017 году. Перед домашним турниром в Монреале теннисистка поинтересовалась у болельщика, придёт ли он на её матч.

Мужчина написал, что не может позволить себе купить билеты. Ему вместе с детьми придётся смотреть теннис по телевизору. Бушар поинтересовалась, сколько билетов ему нужно. Он ответил — четыре. И канадка сделала ему такой подарок.

Бушар опубликовала эту переписку в «Твиттере», сопроводив её подписью: «Вот за что я люблю социальные сети».

В 2017 году Джон Гёрке, именно так зовут этого болельщика, в комментарии предложил теннисистке спор: при успехе второй команды Бушар должна пойти с ним на свидание. Эта вторая команда выиграла, и канадка слово сдержала. Они сходили на баскетбольный матч в Бруклине, при этом Эжени оплатила молодому человеку из Миссури перелёт и проживание в отеле.