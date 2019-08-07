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Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, обыграв Эванса

Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, обыграв Эванса
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в стартовом поединке турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале (Канада) обыграл в британца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Поединок, который во втором сете прерывался из-за дождя, длился 1 час 59 минут.

Надаль 7 раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. Он реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Эванса 10 эйсов. При этом британец совершил 2 двойные ошибки и смог реализовать 2 брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде турнира испанец сыграет с победителем встречи между молдавским теннисистом Раду Алботом и аргентинцем Гидо Пельей.

Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.

07 августа 2019 года, среда. 19:15 МСК
Монреаль. 2-й круг
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2 : 0
Даниэль Эванс
53
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
1 2 3
           
7 8 6  
6 6 4  
           
07 августа 2019 года, среда. 19:10 МСК
Монреаль. 2-й круг
Матч окончен
Раду Албот
39
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 : 2
Гидо Пелья
24
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
3 6 6
6 2 7
           
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