Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, обыграв Эванса

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в стартовом поединке турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале (Канада) обыграл в британца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Поединок, который во втором сете прерывался из-за дождя, длился 1 час 59 минут.

Надаль 7 раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. Он реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Эванса 10 эйсов. При этом британец совершил 2 двойные ошибки и смог реализовать 2 брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде турнира испанец сыграет с победителем встречи между молдавским теннисистом Раду Алботом и аргентинцем Гидо Пельей.



Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.