Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, обыграв Эванса
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в стартовом поединке турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале (Канада) обыграл в британца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Поединок, который во втором сете прерывался из-за дождя, длился 1 час 59 минут.
Надаль 7 раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. Он реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Эванса 10 эйсов. При этом британец совершил 2 двойные ошибки и смог реализовать 2 брейк-пойнта из 2.
В следующем раунде турнира испанец сыграет с победителем встречи между молдавским теннисистом Раду Алботом и аргентинцем Гидо Пельей.
Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.
07 августа 2019 года, среда. 19:15 МСК
Монреаль. 2-й круг
Матч окончен
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2 : 0
53
Даниэль Эванс
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