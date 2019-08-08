Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев и Тим вышли в третий круг турнира в Монреале

Медведев и Тим вышли в третий круг турнира в Монреале
Теннис 0

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале с призовым фондом $ 6 338 885 в двух сетах разгромил представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила ровно 1 час. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки на подаче и реализовал все 5 брейк-пойнтов. Эдмунд подал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

08 августа 2019 года, четверг. 01:05 МСК
Монреаль. 2-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Кайл Эдмунд
33
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           

В третьем круге россиянин сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.

Также в третий круг пробился австриец Доминик Тим, занимающий 4-е место в рейтинге ATP. Он в трёх сетах победил канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 3:6, 6:3. Следующий соперник Тима — 14-й сеяный хорват Марин Чилич.

08 августа 2019 года, четверг. 00:00 МСК
Монреаль. 2-й круг
Матч окончен
Денис Шаповалов
32
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 : 2
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 2 3
           
4 6 3
6 3 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент