Медведев и Тим вышли в третий круг турнира в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале с призовым фондом $ 6 338 885 в двух сетах разгромил представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 6:0.
Продолжительность встречи составила ровно 1 час. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки на подаче и реализовал все 5 брейк-пойнтов. Эдмунд подал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.
08 августа 2019 года, четверг. 01:05 МСК
Монреаль. 2-й круг
Матч окончен
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
33
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|0
В третьем круге россиянин сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.
Также в третий круг пробился австриец Доминик Тим, занимающий 4-е место в рейтинге ATP. Он в трёх сетах победил канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 3:6, 6:3. Следующий соперник Тима — 14-й сеяный хорват Марин Чилич.
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