Медведев и Тим вышли в третий круг турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале с призовым фондом $ 6 338 885 в двух сетах разгромил представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила ровно 1 час. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки на подаче и реализовал все 5 брейк-пойнтов. Эдмунд подал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

В третьем круге россиянин сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.

Также в третий круг пробился австриец Доминик Тим, занимающий 4-е место в рейтинге ATP. Он в трёх сетах победил канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 3:6, 6:3. Следующий соперник Тима — 14-й сеяный хорват Марин Чилич.