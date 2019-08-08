Хачанов обыграл Вавринку и вышёл в третий круг турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов (6), занимающий восьмое место в рейтинге ATP, во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале с призовым фондом $ 6 338 885 в трёх сетах обыграл Стэна Вавринку со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Вавринка подал 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.



За выход в четвертьфинал «Мастерса» Хачанов сыграет с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Действующим победителем канадского «Мастерса» является испанец Рафаэль Надаль, который в финале турнира 2018 года нанёс поражение греческому теннисисту Стефаносу Циципасу – 6:2, 7:6 (7:4).