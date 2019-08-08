Хачанов обыграл Вавринку и вышёл в третий круг турнира в Монреале
Российский теннисист Карен Хачанов (6), занимающий восьмое место в рейтинге ATP, во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале с призовым фондом $ 6 338 885 в трёх сетах обыграл Стэна Вавринку со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Вавринка подал 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» Хачанов сыграет с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
08 августа 2019 года, четверг. 02:30 МСК
Монреаль. 2-й круг
Матч окончен
8
Карен Хачанов
К. Хачанов
2 : 1
22
Стэн Вавринка
С. Вавринка
|1
|2
|3
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|6
|6
|6
|
|4
|7
|2
Действующим победителем канадского «Мастерса» является испанец Рафаэль Надаль, который в финале турнира 2018 года нанёс поражение греческому теннисисту Стефаносу Циципасу – 6:2, 7:6 (7:4).
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