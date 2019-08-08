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Барти потеряла 1-е место. По итогам Торонто рейтинг возглавит Осака или Плишкова

Барти потеряла 1-е место. По итогам Торонто рейтинг возглавит Осака или Плишкова
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая во втором круге турнира в Торонто (Канада) в трёх сетах уступила американке Софье Кенин со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, не сможет сохранить за собой первое место в обновлённом рейтинге WTA. Его возглавит либо японка Наоми Осака, либо Каролина Плишкова из Чехии.

Осака уже обошла Барти.

  • Если японка проиграет в третьем круге, Плишковой будет достаточно полуфинала, чтобы возглавить рейтинг.
  • Если в четвертьфинале — то финала.
  • Если в полуфинале и финале — то титула.
  • Если обе теннисистки выйдут в финал, то именно победительница займёт первую строчку в обновлённом рейтинге WTA.

В третьем круге Плишкова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, Осаке предстоит поединок с представительницей польши Игой Свёнтек.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс.

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