Барти потеряла 1-е место. По итогам Торонто рейтинг возглавит Осака или Плишкова

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая во втором круге турнира в Торонто (Канада) в трёх сетах уступила американке Софье Кенин со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, не сможет сохранить за собой первое место в обновлённом рейтинге WTA. Его возглавит либо японка Наоми Осака, либо Каролина Плишкова из Чехии.



Осака уже обошла Барти.

Если японка проиграет в третьем круге, Плишковой будет достаточно полуфинала, чтобы возглавить рейтинг.

Если в четвертьфинале — то финала.

Если в полуфинале и финале — то титула.

Если обе теннисистки выйдут в финал, то именно победительница займёт первую строчку в обновлённом рейтинге WTA.

В третьем круге Плишкова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, Осаке предстоит поединок с представительницей польши Игой Свёнтек.



Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс.