Победа Хачанова и сет под ноль Медведева — в обзоре матчей в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» Хачанов сыграет с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в следующую стадию после отказа соотечественника Милоша Районича продолжать матч из-за травмы.
Даниил Медведев во втором круге разгромил представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 6:0. Соперником россиянина по 1/8 финала станет чилиец Кристьян Гарин, обыгравший американца Джона Иснера — 6:3, 6:4.
Действующим победителем канадского «Мастерса» является испанец Рафаэль Надаль, который в финале турнира 2018 года нанёс поражение греческому теннисисту Стефаносу Циципасу – 6:2, 7:6 (7:4).
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