Руседски впечатлён игрой Хачанова и хвалит Медведева

Бывший теннисист Грег Руседски рассказал, что впечатлён игрой россиянина Карена Хачанова и канадца Феликса Оже-Альяссима на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале, а также отметил выступление Даниила Медведева.
«На этой неделе в Монреале Хачанов и Оже-Альяссим впечатлили меня больше всех. Их матч в третьем круге, вероятно, станет одним из лучших. Также прибавляет Даниил Медведев, его неортодоксальный стиль доказывает свою эффективность», — написал Руседски в «Твиттере».
За выход в четвертьфинал «Мастерса» Хачанов сыграет с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Соперником Медведева по 1/8 финала станет чилиец Кристьян Гарин.
Действующим победителем канадского «Мастерса» является испанец Рафаэль Надаль, который в финале турнира 2018 года нанёс поражение греческому теннисисту Стефаносу Циципасу – 6:2, 7:6 (7:4).
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