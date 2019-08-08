Оже-Альяссим: поздравил бы Федерера с днём рождения, но у меня нет его номера

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который сегодня, 8 августа, отмечает 19-летие, рассказал, что хотел бы поздравить коллегу Роджера Федерера с днём рождения, швейцарцу исполнилось 38.



«Я вообще не думал о своём дне рождения на этой неделе. У меня сейчас другие приоритеты. Буду делать всё как обычно. День рождения или нет, это не меняет подготовку к матчу. Но, конечно, выйти в четвертьфинал было бы отличным подарком.

С детства помню, как Федереру здесь дарили на день рождения торт. Мы оба родились в один день. Я тогда думал: вот бы мне тоже сыграть на центральном корте и тоже получить торт. В восемь лет это кажется какой-то фантастикой – торт на центральном корте для тебя.

Поздравлю ли я Федерера? У меня нет его номера телефона», — приводит слова Оже-Альяссима ASAP Sports.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале канадец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.