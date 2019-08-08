С. Уильямс: здорово прикоснуться к истории африканских племён — моей истории

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала об опыте съёмок для обложки журнала Essense. Художник Лаолу Сенбанжо сделал теннисистке грим в африканских традициях.



«Это опыт был чрезвычайно приятным. Самое приятное — это сам фейс-арт и то, что я узнала значение рисунка от автора. В какой-то момент я сильно расчувствовалась, поскольку, будучи афроамериканкой, мало что знаю о своих корнях. Этот художник родом из Нигерии, и было круто встретиться с человеком из тех мест и услышать слова о том, как много я значу для Африки. Африка для меня тоже очень важна, и здорово прикоснуться к истории людей и племён, которые являются частью моей личной истории», — сказала Уильямс на пресс-конференции.

Теннисистки заполонили десятку богатейших спортсменок мира. А Серена богаче всех Призовые за последний год выше у Наоми Осаки, но за счёт спонсоров Серена Уильямс опережает всех. Мария Шарапова на 7-м месте.