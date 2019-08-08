Осака назвала песню своего парня, под которую можно и завестись, и заснуть

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, слушает ли песни своего парня — американского рэпера YBN Cordae.



«Честно говоря, не думала, что на теннисном турнире меня спросят про любимую песню из нового альбома YBN Cordae. Мне нравятся многие песни. Очень сильно нравится Way Back Home. Под эту песню можно и немного завестись, и заснуть», — сказала Осака на пресс-конференции.



Об отношениях Осаки и YBN Cordae стало известно в апреле 2019 года. После появления этой новости популярность американца, который является ровесником Наоми, резко возросла. В частности, его клип Locationships посмотрели почти 7,7 млн раз в YouTube.

Песню Way Back Home (Feat. Ty Dolla $ign) можно послушать на канале YBN Cordae в YouTube.