Медведев обыграл Гарина и в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале сыграет с Тимом
Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел третий круг соревнований в Монреале (Канада). В двух сетах он взял верх над чилийцем Кристьяном Гарином со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.
Уроженец Москвы выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из шести. В активе Гарина 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.
В четвертьфинале Медведев, посеянный под восьмым номером, сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.
Монреаль. Мужчины. Третий круг
Марин Чилич (Хорватия, 14) — Доминик Тим (Австрия, 2) — 6:7 (7:9), 4:6.
08 августа 2019 года, четверг. 20:00 МСК
Монреаль. 3-й круг
Матч окончен
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
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Кристьян Гарин
К. Гарин
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