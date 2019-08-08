Медведев обыграл Гарина и в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале сыграет с Тимом

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел третий круг соревнований в Монреале (Канада). В двух сетах он взял верх над чилийцем Кристьяном Гарином со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

Уроженец Москвы выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из шести. В активе Гарина 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

В четвертьфинале Медведев, посеянный под восьмым номером, сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.

Монреаль. Мужчины. Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 14) — Доминик Тим (Австрия, 2) — 6:7 (7:9), 4:6.