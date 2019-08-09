Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале

На «Мастерсе» в Монреале (Канада) россиянин Карен Хачанов, посеянный под шестым номером, одержал волевую победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:7 (7:9), 6:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты.

Первая ракетка России выполнил 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. Оже-Альяссим 11 раз подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и сделал 5 брейков.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с немцем Александром Зверевым.

Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.

Монреаль. Мужчины. Третий круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 13) — Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 7:5, 6:7 (5:7).