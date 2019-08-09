Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
На «Мастерсе» в Монреале (Канада) россиянин Карен Хачанов, посеянный под шестым номером, одержал волевую победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:7 (7:9), 6:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты.
Первая ракетка России выполнил 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. Оже-Альяссим 11 раз подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и сделал 5 брейков.
За выход в полуфинал Хачанов поспорит с немцем Александром Зверевым.
Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.
Монреаль. Мужчины. Третий круг
Николоз Басилашвили (Грузия, 13) — Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 7:5, 6:7 (5:7).
08 августа 2019 года, четверг. 21:30 МСК
Монреаль. 3-й круг
Матч окончен
8
Карен Хачанов
К. Хачанов
2 : 1
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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