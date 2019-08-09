Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале

Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
Теннис / ATP 0

На «Мастерсе» в Монреале (Канада) россиянин Карен Хачанов, посеянный под шестым номером, одержал волевую победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:7 (7:9), 6:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты.

Первая ракетка России выполнил 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. Оже-Альяссим 11 раз подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и сделал 5 брейков.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с немцем Александром Зверевым.

Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.

Монреаль. Мужчины. Третий круг
Николоз Басилашвили (Грузия, 13) — Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 7:5, 6:7 (5:7).

08 августа 2019 года, четверг. 21:30 МСК
Монреаль. 3-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
8
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2 : 1
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
6 7 6
7 5 3
           
08 августа 2019 года, четверг. 21:40 МСК
Монреаль. 3-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
17
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 : 2
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
5 7 6
7 5 7
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент