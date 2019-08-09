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Надаль обыграл Пелью и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Надаль обыграл Пелью и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале (Канада) обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Надаль 7 раз подавал навылет и допустил две двойных ошибки. Он реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пельи 5 эйсов. При этом аргентинец совершил одну двойную ошибку и смог реализовать один брейк-пойнт из 3.

В следующем раунде турнира вторая ракетка мира сыграет с представителем Италии Фабио Фоньини, который в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 7:5.

Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.

09 августа 2019 года, пятница. 01:30 МСК
Монреаль. 3-й круг
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2 : 0
Гидо Пелья
24
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
09 августа 2019 года, пятница. 01:30 МСК
Монреаль. 3-й круг
Матч окончен
Адриан Маннарино
69
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
0 : 2
Фабио Фоньини
11
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
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