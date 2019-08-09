Кузнецова: очень понравилось проводить каждую минуту на корте в Торонто

Российская теннисистка Светлана Кузнецова попрощалась с турниром категории Premier 5 в Торонто (Канада).

В матче третьего круга россиянка уступила представительнице Румынии Симоне Халеп в двух партиях — 6:2, 6:1.

«Спасибо Канаде. Торонто как всегда особенный турнир, очень понравилось проводить каждую минуту на корте. Очень хорошо организованный турнир и такие дружелюбные люди. Удачи Симоне Халеп, она отлично сыграла», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Симона Халеп является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

На минувшей неделе из-за проблем с получением визы Светлана была вынуждена сняться с турнира Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является.