Рублёв и Зверев не вышли в полуфинал «Мастерса» в Монреале

Россиянин Андрей Рублёв и представитель Германии Александр Зверев в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (Канада) в парном разряде проиграли дуэту Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.
Рублёв и Зверев выполнили 5 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк-пойнт. В активе их соперников ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка.
В полуфинале Гранольерс и Себальос сыграют победителями матча Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) — Жереми Шарди (Франция)/Фабрис Мартен (Франция).
В одиночном разряде Рублёв не прошёл квалификацию и не попал в основную сетку. Зверев вышел в четвертьфинал, где сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
«Мастерс» в Монреале завершится 11 августа.
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