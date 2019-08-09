Хачанов пожаловался на поведение болельщиков на «Мастерсе» в Канаде
Россиянин Карен Хачанов, обыгравший канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (7:9), 6:5, 6:3 в третьем круге «Мастерса» в Монреале, выразил недовольство поведением болельщиков во время матча.
«Я немного расстроен поведением болельщиков. По ходу матча у меня были с ними непростые отношения. То, что Феликса так поддерживали — это нормально. Его любит публика и я хочу, чтобы за меня в России также болели.
Я считаю перебор — ждать моей ошибки, кричать «аут» во время розыгрышей. Это неуважение. Я злюсь в такой ситуации. Но я провоцировал болельщиков, и это в какой-то мере вдохновляло меня. Честно сказать, на корте я творил непонятно что», — заявил Хачанов после матча.
За выход в полуфинал уроженец Москвы поспорит с немцем Александром Зверевым.
Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
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