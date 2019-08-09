Волевая победа Хачанова, уверенность Медведева — в обзоре игр турнира в Канаде
На «Мастерсе» в Монреале (Канада) россиянин Карен Хачанов в третьем раунде одержал волевую победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:7 (7:9), 6:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. За выход в полуфинал Хачанов поспорит с немцем Александром Зверевым.
Ещё один представитель России Даниил Медведев также успешно преодолел третий круг соревнований. В двух сетах он взял верх над чилийцем Кристьяном Гарином — 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут. В четвертьфинале Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.
Видеообзор доступен на «Чемпионате».
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