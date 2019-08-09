Телеканал ESPN снял фильм о скандале Серены Уильямс с судьёй на US Open 2018

Американский телеканал ESPN откроет новую серию Backstory документальным фильмом о финальном матче женских соревнований на US Open 2018. Картина называется «Серена против судьи» и выйдет в эфир 18 августа. Серия Backstory будет рассказывать о скандалах в спорте. Автором первого эпизода, рассказывающего о скандале американской теннисистки Серены Уильямс с судьёй Карлосом Рамосом, стал трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Дон ван Натта.
В финале с японкой Наоми Осакой Серена за споры с судьёй была наказана предупреждением и штрафным очком и в итоге проиграла со счётом 2:6, 4:6, позволив Осаке завоевать первый в карьере титул «Большого шлема». Однако на церемонии награждения скандал продолжился.
Накануне старта Открытого чемпионата США – 2019, который начнётся 26 августа, скандал годичной давности между Сереной и Рамосом ещё не забыт.
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