Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале, отдав лишь 4 гейма Тиму

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Восьмой сеяный Медведев нанёс поражение второй ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

Медведев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Тим подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и не создал ни одной возможности взять подачу соперника.

Медведев впервые выиграл у Тима в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-1 в пользу австрийского теннисиста. Ранее Тим побеждал Медведева на турнире в Санкт-Петербурге в 2018 году – 6:2, 3:6, 7:6 (7:2), а также в финале турнира в Барселоне в 2019 году – 6:4, 6:0.

За выход в финал Медведев сразится с победителем встречи между соотечественником, Кареном Хачановым (6), и Александром Зверевым из Германии (3).