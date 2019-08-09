Энди Маррей выступит в одиночном разряде на турнире в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде, британский теннисист Энди Маррей, впервые после возвращения на корт сыграет в одиночном разряде. Маррей заявлен на турнире в Цинциннати, который пройдёт с 12 по 18 августа, сообщает «Твиттер» соревнований.
Энди Маррей вернулся в тур после операции на бедре, завоевав титул на соревнованиях в Лондоне в паре с Фелисьяно Лопесом. Затем он выступил на Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар с американкой Сереной Уильямс. Теперь Маррей решил вновь выступить в одиночном разряде, в котором добился главных успехов в своей карьере – дважды выиграл Уимблдон и один раз US Open.
Перед Открытым чемпионатом Австралии – 2019 Маррей объявил, что это выступление может быть последним в его карьере в связи с травмой бедра и сильных болей, которые он испытывает уже 20 месяцев. Теперь после операции Маррей возвращается.
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