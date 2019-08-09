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Энди Маррей выступит в одиночном разряде на турнире в Цинциннати

Энди Маррей выступит в одиночном разряде на турнире в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде, британский теннисист Энди Маррей, впервые после возвращения на корт сыграет в одиночном разряде. Маррей заявлен на турнире в Цинциннати, который пройдёт с 12 по 18 августа, сообщает «Твиттер» соревнований.

Энди Маррей вернулся в тур после операции на бедре, завоевав титул на соревнованиях в Лондоне в паре с Фелисьяно Лопесом. Затем он выступил на Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар с американкой Сереной Уильямс. Теперь Маррей решил вновь выступить в одиночном разряде, в котором добился главных успехов в своей карьере – дважды выиграл Уимблдон и один раз US Open.

Перед Открытым чемпионатом Австралии – 2019 Маррей объявил, что это выступление может быть последним в его карьере в связи с травмой бедра и сильных болей, которые он испытывает уже 20 месяцев. Теперь после операции Маррей возвращается.

Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться
Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.
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