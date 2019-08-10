Тим — о проигрыше Медведеву: мои батарейки разрядились

Четвёртая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса 1000» в Монреале – 3:6, 1:6.

«С учётом переезда из Европы и всей игровой недели, двух очень тяжёлых матчей вчера и два дня назад, думаю, что мои батарейки разрядилась сегодня. Я не сыграл на 100 процентов. Этого просто недостаточно в четвертьфинале «Мастерса 1000», особенно против такого игрока, как Даниил, который находится в отличной форме и играет в потрясающий теннис. Я не смог конкурировать с ним в длинных розыгрышах. А по сути, это единственный шанс выиграть у него», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.

На минувшей неделе Тим выиграл домашний турнир в Кицбюэле.