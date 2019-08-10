Хачанов — о матче с Медведевым: играть против друга никогда не было легко
Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Александром Зверевым из Германии (6:3, 6:3) и выхода в полуфинал «Мастерса» в Монреале рассказал о предстоящей встрече с соотечественником Даниилом Медведевым.
«Думаю, что Зверев не показал свой лучший теннис. С другой стороны, я провёл тактически хороший матч. Может быть, ему чего-то не хватало, поэтому он расстроился.
Полуфинал с Медведевым? Играть против друга и соотечественника никогда не было легко. Мы росли вместе, играли во всех турнирах с 12 или 14 лет. Мы отлично знаем друг друга. С одной стороны, это сложно, но с другой стороны, мы оба знаем, чего ожидать, и играем в совершенно разных стилях. Этот матч должен быть интересным», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.
Хачанов и Медведев сыграют в первом российском полуфинале «Мастерса» в истории
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