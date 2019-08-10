4 россиянки, включая Павлюченкову и Потапову, сыграют в квалификации Цинциннати

Стала известна квалификационная сетка турнира категории Premier 5 в Цинциннати (США). Пробиться в основу через отборочные соревнования попытаются четыре россиянки.
Анастасия Павлюченкова, получившая 4-й номер посева, стартует с матча с представляющей Казахстан Зариной Дияс. Вероника Кудерметова (10) сыграет с австралийкой Дестани Айавой (WC). Маргарита Гаспарян (12) встретится со шведкой Ребеккой Петерсон, а Анастасия Потапова — с пуэрториканкой Моникой Пуиг (3).
Для выхода в основную сетку необходимо выиграть два матча. Отметим, что Кудерметова и Потапова в случае побед в стартовом раунде выйдут друг на друга.
Напомним, в основу попали четыре россиянки. Дарья Касаткина и Екатерина Александрова прошли напрямую по рейтингу, а Мария Шарапова и Светлана Кузнецова получили «уайлд-кард». Действующей чемпионкой этих соревнований является голландка Кики Бертенс.
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