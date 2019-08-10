С. Уильямс взяла реванш у Осаки в четвертьфинале Торонто и может сыграть с Халеп

Американка Серена Уильямс (8) стала полуфиналисткой турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада), победив японку Наоми Осаку (2) в двух партиях — 6:3, 6:4. Ранее Серена дважды проигрывала Наоми в двух сетах, в том числе в финале US Open — 2018.



Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Американка выполнила 12 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. У японки не было ни одной подачи навылет и ни одного брейк-пойнта. На её счету 1 двойная ошибка.



В полуфинале Серена сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (4), действующей чемпионкой этих соревнований, либо с чешкой Мари Боузковой. Напомним, что Уильямс проиграла Халеп в недавнем финале Уимблдона. Во втором полуфинале встретятся американка Софья Кенин и канадка Бьянка Андрееску.