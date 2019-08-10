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Надаль победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале

Надаль победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале
Теннис / ATP 0

Испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион канадского «Мастерса», пробился в полуфинал этих соревнований. На четвертьфинальной стадии первый сеяный одержал волевую победу над итальянцем Фабио Фоньини (7) — 2:6, 6:1, 6:2. Ранее в этом сезоне Фабио обыграл Рафаэля в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У Фоньини 4 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующим соперником Рафаэля станет либо его соотечественник Роберто Баутиста-Агут, либо француз Гаэль Монфис. Во втором полуфинале состоится российское дерби между Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.

10 августа 2019 года, суббота. 01:45 МСК
Монреаль. 1/4 финала
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2 : 1
Фабио Фоньини
11
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
2 6 6
6 1 2
           
Хачанов и Медведев сыграют в первом российском полуфинале «Мастерса» в истории
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