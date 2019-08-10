Надаль победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале

Испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион канадского «Мастерса», пробился в полуфинал этих соревнований. На четвертьфинальной стадии первый сеяный одержал волевую победу над итальянцем Фабио Фоньини (7) — 2:6, 6:1, 6:2. Ранее в этом сезоне Фабио обыграл Рафаэля в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У Фоньини 4 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующим соперником Рафаэля станет либо его соотечественник Роберто Баутиста-Агут, либо француз Гаэль Монфис. Во втором полуфинале состоится российское дерби между Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.

Хачанов и Медведев сыграют в первом российском полуфинале «Мастерса» в истории