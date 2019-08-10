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Андерсон: не смогу сыграть в Цинциннати из-за травмы колена

Андерсон: не смогу сыграть в Цинциннати из-за травмы колена
Теннис / ATP 0

33-летний южноафриканец Кевин Андерсон, экс пятая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2017 и Уимблдона-2018), объяснил причины пропуска «Мастерсов» в Канаде и Цинциннати.

«К сожалению, несколько недель назад я получил травму колена. По совету моего физиотерапевта и врачей я взял паузу, чтобы оно восстановилось. Мне жаль, что на этой неделе я не выступал в Монреале, а на следующей не сыграю в Цинциннати, но я упорно работаю, чтобы вернуться полностью здоровым. Для меня этот год был тяжёлым в плане травм, и я благодарен вам всем за поддержку», — написал Андерсон в своём «твиттере».

Сейчас Кевин занимает 10-ю строчку рейтинг-листа, но в ближайший понедельник покинет топ-10.

Финалист Уимблдона-2018 Андерсон проиграл Пелье в третьем круге и покинет топ-10
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