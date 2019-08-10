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Халеп снялась с Торонто после первой партии, Боузкова встретится с С. Уильямс

Халеп снялась с Торонто после первой партии, Боузкова встретится с С. Уильямс
Теннис / WTA 0

Чешка Мари Боузкова (Q) стала последней полуфиналисткой турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада). Румынка Симона Халеп (4), проиграв ей первый сет со счётом 4:6, отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с левой ногой. При этом экс первая ракетка мира сравняла счёт с 0:4, но затем Боузкова взяла два гейма подряд.

Теннисистки провели на корте 45 минут. Боузкова допустила 2 двойные ошибки и реализовала все 3 заработанных брейк-пойнта. У Халеп 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Эйсов у девушек не было.

В полуфинале чешка сыграет с американкой Сереной Уильямс (8), которая выбила из турнира японку Наоми Осаку (2). Отметим, что Халеп была действующей чемпионкой этих соревнований.

10 августа 2019 года, суббота. 03:50 МСК
Торонто. 1/4 финала
Матч окончен
Мари Боузкова
91
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
2 : 0
Rt
Симона Халеп
4
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
6    
4    
           
С. Уильямс взяла реванш у Осаки в четвертьфинале Торонто и может сыграть с Халеп
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