Халеп снялась с Торонто после первой партии, Боузкова встретится с С. Уильямс

Чешка Мари Боузкова (Q) стала последней полуфиналисткой турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада). Румынка Симона Халеп (4), проиграв ей первый сет со счётом 4:6, отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с левой ногой. При этом экс первая ракетка мира сравняла счёт с 0:4, но затем Боузкова взяла два гейма подряд.



Теннисистки провели на корте 45 минут. Боузкова допустила 2 двойные ошибки и реализовала все 3 заработанных брейк-пойнта. У Халеп 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Эйсов у девушек не было.



В полуфинале чешка сыграет с американкой Сереной Уильямс (8), которая выбила из турнира японку Наоми Осаку (2). Отметим, что Халеп была действующей чемпионкой этих соревнований.

С. Уильямс взяла реванш у Осаки в четвертьфинале Торонто и может сыграть с Халеп