Серена Уильямс назвала себя королевой

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала пост со своей фотографией в «Инстаграме», подписав снимок: «Королева». Ранее она стала лицом обложки журнала Essense. Серене сделали грим в африканских традициях.
В ночь с 9 на 10 августа в четвертьфинале турнира в Торонто (Канада) 37-летняя спортсменка в двух сетах обыграла японку Наоми Осаку — 6:3, 6:4. В четвертьфинале С. Уильямс сыграет с чешкой Мари Боузковой.
Напомним, американский телеканал ESPN откроет новую серию Backstory документальным фильмом о финальном матче женских соревнований на US Open 2018. Картина называется «Серена против судьи» и выйдет в эфир 18 августа. Серия Backstory будет рассказывать о скандалах в спорте. Автором первого эпизода, рассказывающего о скандале Серены Уильямс с судьёй Карлосом Рамосом, стал трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Дон ван Натта.
Запись доступна на странице С. Уильямс в «Инстаграме».
- 10 августа 2019
-
10:35
-
09:22
-
05:11
-
04:30
-
04:00
-
03:46
-
03:34
-
02:49
-
01:05
-
00:52
-
00:16
- 9 августа 2019
-
23:32
-
23:15
-
21:46
-
21:13
-
20:14
-
19:56
-
15:27
-
14:16
-
12:03
-
11:20
-
09:05
-
06:43
-
03:59
-
03:48
-
01:36
-
00:37
- 8 августа 2019
-
21:31
-
19:45
-
18:21
-
17:58
-
15:05
-
14:43
-
13:38
-
12:41