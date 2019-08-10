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Серена Уильямс назвала себя королевой

Серена Уильямс назвала себя королевой
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала пост со своей фотографией в «Инстаграме», подписав снимок: «Королева». Ранее она стала лицом обложки журнала Essense. Серене сделали грим в африканских традициях.

В ночь с 9 на 10 августа в четвертьфинале турнира в Торонто (Канада) 37-летняя спортсменка в двух сетах обыграла японку Наоми Осаку — 6:3, 6:4. В четвертьфинале С. Уильямс сыграет с чешкой Мари Боузковой.

Напомним, американский телеканал ESPN откроет новую серию Backstory документальным фильмом о финальном матче женских соревнований на US Open 2018. Картина называется «Серена против судьи» и выйдет в эфир 18 августа. Серия Backstory будет рассказывать о скандалах в спорте. Автором первого эпизода, рассказывающего о скандале Серены Уильямс с судьёй Карлосом Рамосом, стал трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Дон ван Натта.

Запись доступна на странице С. Уильямс в «Инстаграме».

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