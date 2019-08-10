Халеп не смогла доиграть матч с Боузковой из-за проблем с ахиллом

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, почему не удалось продолжить четвертьфинальный матч на турнире в Торонто (Канада) с чешкой Мари Боузковой.

Чемпионка Уимблдона — 2019 проигрывала в первом сете — 0:4, потом сравняла счёт, но затем Боузкова взяла два гейма подряд. В итоге Халеп отказалась от продолжения борьбы.

«Всё дело в ахилле. Проблемы начались с начала турнира. Ситуация усугубилась, поэтому я отказалась продолжать матч», — цитирует Халеп Reuters.

В полуфинале чешка сыграет с американкой Сереной Уильямс, которая выбила из турнира японку Наоми Осаку. Отметим, Халеп была действующей чемпионкой соревнований. Призовой фонд турнира в Канаде, который завершится 11 августа, составляет $ 2 830 000.