Осака с 11 августа снова возглавит рейтинг WTA
Японская теннисистка Наоми Осака в обновлённом рейтинге WTA от 11 августа займёт первое место в рейтинге WTA. Ранее лидером являлась австралийка Эшли Барти.
Напомним, в четвертьфинале турнира в Торонто (Канада) представительница Чехии Каролина Плишкова уступила канадке Бьянке Андрееску со счётом 0:6, 6:2, 4:6. После этого 27-летняя уроженка Лоуни потеряла шансы стать первой ракеткой мира. Вскоре матч провела Осака. Наоми уступила американке Серене Уильямс со счётом 3:6, 4:6, но, несмотря на поражение, всё равно возглавит рейтинг WTA.
Напомним, Барти сместила Осаку с первого места в женской мировой классификации 24 июня, выиграв турнир в Бирмингеме. Японка сохраняла лидерство после победы на Australian Open 2019.
С. Уильямс взяла реванш у Осаки в четвертьфинале Торонто и может сыграть с Халеп
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