Хачанов на старте «Мастерса» в Цинциннати может сыграть с Кирьосом
Прошла жеребьёвка мужского «Мастерса» в Цинциннати (США), который состоится с 12 по 18 августа.
Посев возглавил первая ракетка мира серб Новак Джокович. Во втором круге ему будет противостоять либо представитель США Сэм Куэрри либо француз Пьер-Юг Эрбер.
Испанец Рафаэль Надаль, получивший второй номер посева, во втором раунде встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Кристиан Гарин (Чили).
В основной сетке соревнований выступят двое россиян. Даниил Медведев в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего.
Действующим победителем турнира в Цинциннати является Джокович.
Шарапова может встретиться с Барти во втором круге турнира в Цинциннати
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