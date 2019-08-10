Хачанов на старте «Мастерса» в Цинциннати может сыграть с Кирьосом

Прошла жеребьёвка мужского «Мастерса» в Цинциннати (США), который состоится с 12 по 18 августа.

Посев возглавил первая ракетка мира серб Новак Джокович. Во втором круге ему будет противостоять либо представитель США Сэм Куэрри либо француз Пьер-Юг Эрбер.

Испанец Рафаэль Надаль, получивший второй номер посева, во втором раунде встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Кристиан Гарин (Чили).

В основной сетке соревнований выступят двое россиян. Даниил Медведев в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего.

Действующим победителем турнира в Цинциннати является Джокович.