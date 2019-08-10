Медведев: Циципас мне не враг, но мы точно не друзья

Россиянин Даниил Медведев накануне полуфинального матча с соотечественником, Кареном Хачановым, на «Мастерсе» в Монреале (Канада) рассказал о взаимоотношениях с греком Стефаносом Циципасом.
Ранее в 1/4 финала уроженец Москвы обыграл представителя Австрии Доминика Тима — 6:3, 6:1.
«У нас нет никаких отношений. Мы с Циципасом не общаемся. Он мне не враг, но мы точно не друзья», — цитирует Медведева Tennis Panorama.
«Думал, в матче с Тимом будет сложнее. Счастлив, что смог так легко у него выиграть. Эта победа сэкономила много сил и придала уверенности», — добавил россиянин.
Напомним, российские теннисисты Карен Хачанов и Медведев сыграют в 1/2 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Это будет историческое событие, так как впервые в истории «Мастерсов» состоится российский полуфинал.
- 10 августа 2019
-
14:35
-
13:41
-
12:47
-
12:19
-
10:35
-
09:22
-
05:11
-
04:30
-
04:00
-
03:46
-
03:34
-
02:49
-
01:05
-
00:52
-
00:16
- 9 августа 2019
-
23:32
-
23:15
-
21:46
-
21:13
-
20:14
-
19:56
-
15:27
-
14:16
-
12:03
-
11:20
-
09:05
-
06:43
-
03:59
-
03:48
-
01:36
-
00:37
- 8 августа 2019
-
21:31
-
19:45
-
18:21
-
17:58