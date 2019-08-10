Медведев: Циципас мне не враг, но мы точно не друзья

Россиянин Даниил Медведев накануне полуфинального матча с соотечественником, Кареном Хачановым, на «Мастерсе» в Монреале (Канада) рассказал о взаимоотношениях с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее в 1/4 финала уроженец Москвы обыграл представителя Австрии Доминика Тима — 6:3, 6:1.

«У нас нет никаких отношений. Мы с Циципасом не общаемся. Он мне не враг, но мы точно не друзья», — цитирует Медведева Tennis Panorama.

«Думал, в матче с Тимом будет сложнее. Счастлив, что смог так легко у него выиграть. Эта победа сэкономила много сил и придала уверенности», — добавил россиянин.

Напомним, российские теннисисты Карен Хачанов и Медведев сыграют в 1/2 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Это будет историческое событие, так как впервые в истории «Мастерсов» состоится российский полуфинал.