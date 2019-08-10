Осака: если в мире есть кто-то, кому я бы хотела проиграть, то это Серена

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в четвертьфинале турнира в Торонто (Канада). Осака уступила в двух сетах со счётом 3:6, 4:6.

«Почему ранее назвала Серену „теннисной мамой“? Это звучит немного странно, но если в мире и есть кто-то, кому хотела бы проиграть, то ей. Конечно, я никогда не хочу проигрывать, но у Серены я многому научилась. Когда была маленькой, считала её образцом. Матчи с Уильямс — огромный и поучительный опыт», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.

В полуфинале С. Уильямс сыграет с чешкой Мари Боузковой, которая прошла в полуфинал на отказе румынки Симоны Халеп, получившей травму.

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 2 830 000 завершится 11 августа.