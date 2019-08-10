Серена Уильямс: Осака назвала меня «теннисной мамой»? Скорее уж «бабушка»

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс (8), в четвертьфинале турнира категории Premier в Торонто победившая 21-летнюю Наоми Осаку (2) со счётом 6:3, 6:4, прокомментировала первую встречу с японкой со скандального финала US Open — 2018.

«Мы не играли с Нью-Йорка, когда она провела очень хороший матч. Здесь я просто хотела попробовать выиграть сет, потому что она дважды побеждала меня.

Я на правильном пути. Ещё не достигла того уровня, на котором хочу быть, но играю всё лучше. Просто наслаждаюсь тем, как провожу время. Люблю приезжать сюда и всегда хорошо здесь себя чувствую.

Наоми назвала меня «теннисной мамой»? Я бы скорее сказала — «теннисная бабушка». Это было очень мило с её стороны сказать «мама». Это был лучший матч для меня», — приводит слова Уильямс tennis.com.

С. Уильямс взяла реванш у Осаки в четвертьфинале Торонто и может сыграть с Халеп