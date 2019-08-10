Хачанов: в России более высокие стандарты, чем два игрока в топ-10 рейтинга АТР

Российский теннисист Карен Хачанов считает, что в России от него и Даниила Медведева ждут большего, чем двойное представительство в топ-10.
«Здорово, конечно, что спустя значительное время два теннисиста из России вновь в топ-10. С другой стороны, в России были и более высокие стандарты. Болельщики ожидают, что, как только мы станем играть более стабильно, будем дальше продвигаться по сетке турниров «Большого шлема». В этом случае о нас начнут больше говорить, поддерживать.
Однако и сейчас очень много людей во всем мире, россиян, которые искренне поддерживают нас, приходят смотреть теннис, потому что им это нравится. Всегда есть разные люди: некоторые из них постоянно ожидают, что вы сделаете что-то ещё лучше, другие ценят то, что вы делаете прямо сейчас», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.
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