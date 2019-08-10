Надаль — о возвращении Маррея: отличная новость для тенниса и для него

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение в соревнования АТР-тура в одиночном разряде британца Энди Маррея, который получил «уайлд кард» на турнир в Цинциннати и в первом круге встретится с французом Ришаром Гаске.
«Это отличная новость для нашего вида спорта. А особенно для него. Значит, он здоров. Очень рад за Энди. Здорово, что он снова может выступать.
Это будет очень важный момент для него. После завершения карьеры, которое он предсказывал в январе в Австралии, спустя семь месяцев он снова вернулся, здоров и играет на высоком уровне, это великолепно. Для него это невероятно много значит», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Маррей вернулся в тур после операции на бедре, завоевав титул на соревнованиях в Лондоне в паре с Фелисьяно Лопесом. Затем он выступил на Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар с американкой Сереной Уильямс.
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